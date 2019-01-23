В Томской области с предприятия взыскали 19 миллионов рублей за ущерб окружающей среде

СЕГОДНЯ 07:26 2019-01-23T07:26:45+03:00

должник перечислил средства только после работы судебных приставов Фото: из открытых источников

Оно не соблюдало требования к сточным водам

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы взыскали долг за негативное воздействие на централизованной системы водоотведения (ЦСВ) с лесоперерабатывающей организации Асина.

По договору водоотведения предприятие было обязано соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод. Однако в течение 6 месяцев 2017 года анализ проб показал превышения допустимых концентраций вредных веществ. Руководителя компании тогда обязали выплатить компенсацию за вред окружающей среде. Он не выполнил требование.

Тогда фирма, осуществляющая водоотведение, обратилась в Арбитражный суд. Плата за несколько месяцев негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, а также неустойка составили 19 миллионов 360 тысяч рублей. Требования истца суд удовлетворил в полном объеме.

Дальше приступили к работе судебные приставы. Они обратили взыскание на денежные средства должника, вынесли постановление о запрете совершать регистрационные действия с автотранспортом.Только после этих мер должник перечислил средства.