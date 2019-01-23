В Томской области 4 семьи остались без жилья из-за пожара
Никто не пострадал
Для тушения привлекались 13 человек и 4 единицы техники.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП случилось ранним утром 23 января. На улице Матросова в Колпашево загорелся 4-квартирный жилой дом.
- Все жители успели эвакуироваться до приезда пожарных, пострадавших нет. На момент прибытия расчетов горела крыша и стены дома, - сообщили в ЕДДС Колпашевского района.
Потушить возгорание удалось лишь в 6.38. В результате сгорела крыша, обрушились потолочные перекрытия, обгорели стены здания. Площадь пожара составила 225 квадратных метров.
Для тушения привлекались 13 человек и 4 единицы техники.