Житель Томского района пойдет под суд за разбойное нападение на почту и убийство женщины

СЕГОДНЯ 05:45 2019-01-23T05:45:21+03:00

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Прокуратура направила в суд дело 28-летнего жителя Томского района.

По версии следствия, в декабре 2017 года мужчина вместе с тремя знакомыми 28, 27 и 18 лет вооружившись пневматическим пистолетом и ножом, напали на отделение почтовой связи в селе Курлек. Правда, "улов" у них был небогатый - 400 рублей и сотовый телефон работника почты. Добавим, что обвиняемый перед этим 27 ноября освободился из мест лишения свободы. То есть, не прошло даже месяца, как он решился на преступление. Двое из его знакомых также ранее привлекались к уголовной ответственности. После нападения один из злоумышленников был задержан местным жителем, остальным удалось скрыться.

Утром следующего дня этот же 28-летний обвиняемый, работая водителем такси, в Томске посадил в автомобиль 30-летнюю женщину, которая попросила довезти ее до одного из сел Томского района. По дороге из-за внезапной неприязни он нанес потерпевшей не менее 5 ударов по голове металлическим предметом, отчего последняя скончалась на месте. После этого он похитил ее сотовый телефон.

- В ходе следствия мужчина свою вину не признал, трое других обвиняемых разбойном нападении вину признали в полном объеме, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Томский районный суд.