2019-01-22T13:49:18+03:00
Происшествия

В Томской области бухгалтера и председателя сельхозпредприятия обвинили в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело
Елена Чечнева
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По предварительным данным, 53-летний бухгалтер и 51-летний председатель сельскохозяйственного предприятия представили в областной департамент по социально-экономическому развитию села Томской области ложные сведения о планируемых расходах. По этим данным они получили из федерального бюджета грант 8,6 миллионов рублей на развитие материально-технической базы для производства, закупки, переработки и реализации овощей. Однако полученные средства были использованы не по назначению.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Томской области, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

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