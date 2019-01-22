2019-01-22T13:33:23+03:00
Происшествия

Житель Томской области, который сжег сожительницу, получил приговор

Его отправили в колонию на 21 год
Елена Чечнева
Поделиться:
Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии особого режима с ограничением свободы 2 года.Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии особого режима с ограничением свободы 2 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Томский областной суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который убил свою сожительницу из ревности.

В ходе судебного заседания установлено, что 1 октября 2017 года обвиняемый распивал спиртное вместе с сожительницей. Во время ссоры мужчина облил горючей жидкостью свою сожительницу и поджёг.

- Потерпевшей причинены телесные повреждения в виде ожогов не менее 90 процентов поверхности тела, а также ожог дыхательных путей. Она скончалась спустя сутки в медицинском учреждении, - отметили в пресс-службе областного суда.

Подсудимый утверждал, что хотел только напугать сожительницу.

Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии особого режима с ограничением свободы 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томской области бухгалтера и председателя сельхозпредприятия обвинили в мошенничестве
Томские ученые: легче всего клещевыми инфекциями болеют коренные жители Сибири
Мужчина потерял сознание за рулем в Томске
Томичам предлагают сдать макулатуру, чтобы помочь бездомным животным
В Томске выделили больше средств на соцвыплаты студентам
Томские ученые нашли способ выявить рак молочной железы на ранней стадии
Парня заподозрили в насилии над ребенком в Томской области
В Томской области ребенка на тюбинге сбил автомобиль
Четверо человек пострадали в аварии на трассе в Томском районе
Фонд "Обыкновенное чудо приглашает томичей на благотворительный спектакль
Томич полностью оплатил ипотеку после вмешательства судебных приставов
В томском СИЗО в камерах для несовершеннолетних установили телевизоры и холодильники
Волонтеров наградили за дежурство в ледовых городках в Томске
Двух пьяных водителей большегрузов задержали на трассе в Томской области
Роспотребнадзор запретил одну купальню в Томской области
В Томске оштрафовали главу департамента дорожной деятельности и благоустройства
Семейный парк развлечений могут построить в Лагерном саду Томска
Житель Томской области пойдет под суд за убийство котенка при подростке
Томская студентка предлагает создать экстрим-парк на месте томской ТЭЦ-1
В Томской области оборудуют около 40 мест для крещенских купаний
Под Томском чуть не перевернулся автобус с пассажирами
В томской колонии наладили производство колбасы без сои и ГМО
В Томске нашли несколько нарушений в работе маршрута № 38
Главврача ЦРБ Томского района осудили за хищение
Томские ученые разработали имплантант, с которым кости срастаются вдвое быстрее
Росгвардейцы проверят купель на Белом озере на наличие взрывчатых веществ
В Томской области начал работу кардиологический диспансер