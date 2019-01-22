Житель Томской области, который сжег сожительницу, получил приговор

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-22T13:33:23+03:00

Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии особого режима с ограничением свободы 2 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его отправили в колонию на 21 год

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Томский областной суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который убил свою сожительницу из ревности.

В ходе судебного заседания установлено, что 1 октября 2017 года обвиняемый распивал спиртное вместе с сожительницей. Во время ссоры мужчина облил горючей жидкостью свою сожительницу и поджёг.

- Потерпевшей причинены телесные повреждения в виде ожогов не менее 90 процентов поверхности тела, а также ожог дыхательных путей. Она скончалась спустя сутки в медицинском учреждении, - отметили в пресс-службе областного суда.

Подсудимый утверждал, что хотел только напугать сожительницу.

Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии особого режима с ограничением свободы 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.