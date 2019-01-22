Житель Томской области, который сжег сожительницу, получил приговор
Томский областной суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который убил свою сожительницу из ревности.
В ходе судебного заседания установлено, что 1 октября 2017 года обвиняемый распивал спиртное вместе с сожительницей. Во время ссоры мужчина облил горючей жидкостью свою сожительницу и поджёг.
- Потерпевшей причинены телесные повреждения в виде ожогов не менее 90 процентов поверхности тела, а также ожог дыхательных путей. Она скончалась спустя сутки в медицинском учреждении, - отметили в пресс-службе областного суда.
Подсудимый утверждал, что хотел только напугать сожительницу.
Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии особого режима с ограничением свободы 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.