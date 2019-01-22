2019-01-22T13:15:34+03:00
Общество

Томские ученые: легче всего клещевыми инфекциями болеют коренные жители Сибири

А тяжелее всего эти болезни переносят уроженцы юга России
Елена Чечнева
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Томская область относится к числу регионов, в которых отмечается самая высокая численность клещей в РФТомская область относится к числу регионов, в которых отмечается самая высокая численность клещей в РФФото: Олег УКЛАДОВ
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Томские ученые выяснили, что коренные малочисленные народы Севера и потомки сибиряков в шестом-восьмом поколении легче переносят и быстрее восстанавливаются после заражения клещевым энцефалитом (КЭ), клещевым боррелиозом (КБ) и гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).

– В рамках проекта были обследованы пациенты из Томска, Сургута, Тюмени и Ханты-Мансийска. – говорит ученый Биологического института ТГУ и СибГМУ, д.б.н. Николай Ильинских. – Нами было показано, что при клещевых инфекциях в организме человека появляются генетические измененные клетки. Задачей нашего исследования являлось определить те сроки, при которых у людей, переболевших клещевыми инфекциями, происходит нормализация количества клеток с генетическими изменениями до уровня, характерного для здорового человека.

Быстрее всего после клещевых инфекций восстанавливаются ханты и манси, а также русские, которые являются сибиряками в шестом-восьмом поколении. Томичи предполагают, что такой показатель - результат естественного отбора. Их новосибирские коллеги придерживаются мнения, что дело во врожденном иммунитете, который ребенок приобретает от матери (особенно у сельских жителей).

Тяжелое течение болезни отмечается у людей, приехавших из южных регионов европейской части России и стран СНГ.

Добавим, что Томская область относится к числу регионов, в которых отмечается самая высокая численность клещей в РФ. В последние годы не только в районах, но и в Томске ученые ТГУ зафиксировали появление дополнительных очагов клещевых инфекций и новых видов переносчиков.

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