Мужчина потерял сознание за рулем в Томске

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-22T11:05:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Информация об этом появилась в группе "Регион-70" ВКонтакте. Со слов очевидцев, машина остановилась на перекрестке на улице Бирюкова, но дальше не двигалась. К ней подошли две женщины. Они увидели, что мужчина-водитель потерял сознание и лежит на сидении. Неравнодушные женщины подозвали молодого человека. Все вместе вытащили водителя из машины, затем позвонили с телефона пострадавшего его родственникам и вызвали бригаду скорой помощи.

До приезда врачей другие подоспевшие на помощь мужчины делали водителю непрямой массаж сердца. Затем приехала бригада реанимации и родственник пострадавшего.

- Дай Бог мужчине здоровья .. очень страшно , руки трясутся до сих пор, - написала одна из женщин, пришедших на помощь незнакомцу, в социальной сети.