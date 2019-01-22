2019-01-22T09:09:20+03:00
Дом. Семья

Томичам предлагают сдать макулатуру, чтобы помочь бездомным животным

Сделать это можно до 28 января
Елена Чечнева
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Сбор макулатуры продлится до 28 января.Сбор макулатуры продлится до 28 января.Фото: Пресс-служба Томского политехнического университета
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Волонтеры ТПУ предлагают всем желающим сдать макулатуру. Вырученные средства передадут в пункт передержки «Колыбель Дианы» и приют для собак «Dog house».

- Сбор макулатуры мы организовываем уже в третий раз. Сейчас приурочили акцию к окончанию сессии, когда у студентов скапливается много ненужной бумаги: черновиков, чертежей и так далее, — говорит руководитель ВО «Стиль Жизни» Анастасия Подъячева.

Сбор продлится до 28 января. Макулатуру можно оставлять в «Коробочках счастья» по адресам: ул. Пирогова 18, ул. Вершинина 37, 39, 39а и 48, пр. Кирова 2. Принять участие может любой желающий.

Отметим, в «Коробочки счастья» кроме макулатуры можно положить корм и лакомства для животных, предметы для уборки, бытовую химию, игрушки, пеленки и многое другое. Подробную информацию можно получить в официальной группе «Стиля Жизни».

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