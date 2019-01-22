В Томске выделили больше средств на соцвыплаты студентам

СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-22T08:36:46+03:00

На учащихся из пригородов предусмотрено в этом году около миллиона рублей

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В 2018 году денежную выплату за проезд на городском транспорте получили 180 студентов на сумму 720,4 тысяч рублей.В этом году на оказание данной меры социальной поддержки предусмотрено 908 тысяч рублей. На одного человека она составляет 400 рублей.

- Такая мера социальной поддержки действует в Томске с начала 2015 года. Получить ее могут студенты Томска, проживающие в селе Дзержинское, деревне Лоскутово, поселке Светлый, микрорайоне Юбилейный и в селе Тимирязевское, - уточняют в пресс-службе мэрии.

Как сообщает управление социальной политики администрации Томска, для оформления выплаты студентам либо их родителям (законным представителям) необходимо обратиться в отделы по работе с территориями администрации района Города Томска по месту жительства.