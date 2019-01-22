2019-01-22T08:36:46+03:00
Общество

В Томске выделили больше средств на соцвыплаты студентам

На учащихся из пригородов предусмотрено в этом году около миллиона рублей
Елена Чечнева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В 2018 году денежную выплату за проезд на городском транспорте получили 180 студентов на сумму 720,4 тысяч рублей.В этом году на оказание данной меры социальной поддержки предусмотрено 908 тысяч рублей. На одного человека она составляет 400 рублей.

- Такая мера социальной поддержки действует в Томске с начала 2015 года. Получить ее могут студенты Томска, проживающие в селе Дзержинское, деревне Лоскутово, поселке Светлый, микрорайоне Юбилейный и в селе Тимирязевское, - уточняют в пресс-службе мэрии.

Как сообщает управление социальной политики администрации Томска, для оформления выплаты студентам либо их родителям (законным представителям) необходимо обратиться в отделы по работе с территориями администрации района Города Томска по месту жительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томской области бухгалтера и председателя сельхозпредприятия обвинили в мошенничестве
Житель Томской области, который сжег сожительницу, получил приговор
Томские ученые: легче всего клещевыми инфекциями болеют коренные жители Сибири
Мужчина потерял сознание за рулем в Томске
Томичам предлагают сдать макулатуру, чтобы помочь бездомным животным
Томские ученые нашли способ выявить рак молочной железы на ранней стадии
Парня заподозрили в насилии над ребенком в Томской области
В Томской области ребенка на тюбинге сбил автомобиль
Четверо человек пострадали в аварии на трассе в Томском районе
Фонд "Обыкновенное чудо приглашает томичей на благотворительный спектакль
Томич полностью оплатил ипотеку после вмешательства судебных приставов
В томском СИЗО в камерах для несовершеннолетних установили телевизоры и холодильники
Волонтеров наградили за дежурство в ледовых городках в Томске
Двух пьяных водителей большегрузов задержали на трассе в Томской области
Роспотребнадзор запретил одну купальню в Томской области
В Томске оштрафовали главу департамента дорожной деятельности и благоустройства
Семейный парк развлечений могут построить в Лагерном саду Томска
Житель Томской области пойдет под суд за убийство котенка при подростке
Томская студентка предлагает создать экстрим-парк на месте томской ТЭЦ-1
В Томской области оборудуют около 40 мест для крещенских купаний
Под Томском чуть не перевернулся автобус с пассажирами
В томской колонии наладили производство колбасы без сои и ГМО
В Томске нашли несколько нарушений в работе маршрута № 38
Главврача ЦРБ Томского района осудили за хищение
Томские ученые разработали имплантант, с которым кости срастаются вдвое быстрее
Росгвардейцы проверят купель на Белом озере на наличие взрывчатых веществ
В Томской области начал работу кардиологический диспансер