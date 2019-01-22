2019-01-22T05:48:40+03:00
Здоровье

Томские ученые нашли способ выявить рак молочной железы на ранней стадии

В дальнейшем планируется создать систему диагностики этого заболевания
Елена Чечнева
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Профессор радиофизического факультета Владимир Якубов, один из участников проектаПрофессор радиофизического факультета Владимир Якубов, один из участников проектаФото: Пресс-служба ТГУ
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Радиофизики ТГУ разрабатывают прибор, который с помощью радиоволн сможет выявлять на ранней стадии рак молочной железы, а также проводить неинвазивную диагностику крови и заболеваний внутренних органов. Прототип представляет собой полусферу из тонкого пластика, на которой расположен набор датчиков. На данном этапе устройство способно выявлять неоднородности с помощью анализа диэлектрической проницаемости.

– Сейчас наиболее распространенный метод диагностики внутренних органов человека – это рентгеновская томомография, но он ищет уплотнения тканей. Однако часто плотность не характеризует возникновение опухоли, – говорит профессор радиофизического факультета Владимир Якубов. – Более точный параметр – диэлектрическая проницаемость среды. Она, в основном, определяется содержанием влаги. Концентрация воды изменяется при возникновении разного рода заболеваний. Это можно заметить уже при ранней диагностике. Значит, анализ и диагностику патологий можно проводить с помощью радиоволн.

Ученые провели ряд предварительных исследований и разработали метод фокусировки радиоизлучения. Используя его, радиофизики планируют создать систему для ранней диагностики рака молочной железы.

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