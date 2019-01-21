Парня заподозрили в насилии над ребенком в Томской области

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-21T13:59:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя одного из сел Шегарского района заподозрили в надругательстве над ребенком, не достигшим 14 лет.

По предварительным данным, 12 января вечером подозреваемый, находясь в квартире своих знакомых, изнасиловал малолетнего ребенка.

При задержании подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил при предъявлении ему обвинения. На данный момент он заключен под стражу.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические экспертизы обвиняемому и малолетнему потерпевшему. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Томской области.