В Томской области ребенка на тюбинге сбил автомобиль

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-21T10:56:27+03:00

С травмами ребенка доставили в больницу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Мальчик выехал на нем на проезжую часть

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Инцидент произошел 20 января около 17. 00 минут. В селе Кривошеино на перекрестке улиц Коммунистическая и Садовая ребенок на тюбинге столкнулся с автомобилем. По предварительной информации, 9-летний мальчик катился на тюбинге по проезжей части и, выехав на перекресток, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093. С травмами ребенка доставили в больницу.

В Томске же подростка сбили на светофоре. По предварительной информации, когда он переходил на зеленый свет, 31-летняя женщина-водитель Renault Kangoo наехала на него и сразу скрылась с места ДТП. Ее разыскали сотрудники Госавтоинспекции.ЧП случилось 18 января около 7.20 на улице Пушкина. .

- В результате происшествия 16-летний молодой человек с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе МВД России по Томской области.

Томская Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными в зимних погодных условиях.