Четверо человек пострадали в аварии на трассе в Томском районе

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-21T10:36:38+03:00

Один из водителей выехал на встречную полосу

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ДТП произошло 21 января около 7.45 на 10 километре автомобильной дороги Томск-Мариинск.

По предварительным данным, 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай», двигался со стороны деревни Воронино в Томск. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фордом» под управлением водителя 1974 года рождения.

В результате телесные повреждения получили оба водителя и по одному пассажиру каждой машины. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Очевидцы и свидетели могут обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422, либо в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону: 8(3822) 795-200. - отметили в пресс-службе МВД России по Томской области.