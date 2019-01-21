2019-01-21T10:37:46+03:00
Общество

Фонд "Обыкновенное чудо приглашает томичей на благотворительный спектакль

Все собранные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей
Елена Чечнева
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Спектакль «Обыкновенное чудо» посвящен 10-летнему юбилею благотворительного фонда.Спектакль «Обыкновенное чудо» посвящен 10-летнему юбилею благотворительного фонда.Фото: Соцсети
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Спектакль «Обыкновенное чудо» будет посвящен 10-летнему юбилею благотворительного фонда.

Спектакль по пьесе Евгения Шварца представит северский театр «Наш мир», режиссер Геннадий Шошин. Все вырученные средства будут направлены тяжелобольным детям.

— Идея спектакля — любовь творит чудеса. А наша идея — организовать мероприятие как светское, пригласить на него социально ответственных томичей. И попытаться сделать это хорошей томской традицией. - отметил Дмитрий Беляев, один из организаторов события.

Как рассказала президент фонда Светлана Григорьева, собрать томичей и показать спектакль о любви и добре в день юбилея "Обыкновенного чуда" предложил журналист Андрей Мурашов.

Спектакль состоится 30 января в 19.00 на сцене театра «Версия». Стоимость билета - 2000 рублей.

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