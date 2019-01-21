2019-01-21T08:05:35+03:00
Общество

Томич полностью оплатил ипотеку после вмешательства судебных приставов

Его долг составлял около 2 миллионов рублей
Елена Чечнева
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до принудительной реализации дело не дошлодо принудительной реализации дело не дошлоФото: из открытых источников
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Как сообщает пресс-служба УФССП по Томской области, томич выплатил крупный долг по ипотеке после того, как его квартиру выставили на торги.

Мужчин оформил договор ипотечного кредитования, однако его условия систематически нарушал: платил не вовремя и не в полном объеме, а затем и вовсе прекратил. Его долг достиг 1,8 миллионов рублей. Не урегулировав ситуацию в досудебном порядке, банк обратился в суд с иском о принудительном взыскании с заемщика денежных средств путем обращения взыскания на залоговое имущество – квартиру. Суд полностью удовлетворил требования кредитной организации.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Кировскому району. Квартира, находящаяся в залоге у банка, была арестована и в последующем передана на торги. Однако до принудительной реализации дело не дошло: мужчина перечислил банку 1,8 миллионов рублей, тем самым полностью погасив долг и став полноправным собственником недвижимости.

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