В томском СИЗО в камерах для несовершеннолетних установили телевизоры и холодильники
Прокуратура проверила законность содержания граждан в следственном изоляторе №1. Сделан обход камерных и подсобных помещений, карцеров, проведены опросы лиц, содержащихся в следственном изоляторе, и личный прием.
Особое внимание уделено условиям содержания несовершеннолетних. В настоящее время в следственном изоляторе их семеро. В прошлом году по представлению заместителя прокурора области камеры, где их содержат, оборудовали телевизорами и холодильниками.
- Факты незаконного и необоснованного нахождения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственном изоляторе не установлены. Жалобы на условия содержания от лиц, опрошенных в ходе обхода камерных помещений, и в процессе личного приема, не поступили, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.