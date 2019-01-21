2019-01-21T06:42:07+03:00
Общество

В томском СИЗО в камерах для несовершеннолетних установили телевизоры и холодильники

А также проверили законность содержания в нем
Елена Чечнева
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Факты незаконного и необоснованного нахождения в СИЗО не установленыФакты незаконного и необоснованного нахождения в СИЗО не установленыФото: из открытых источников
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Прокуратура проверила законность содержания граждан в следственном изоляторе №1. Сделан обход камерных и подсобных помещений, карцеров, проведены опросы лиц, содержащихся в следственном изоляторе, и личный прием.

Особое внимание уделено условиям содержания несовершеннолетних. В настоящее время в следственном изоляторе их семеро. В прошлом году по представлению заместителя прокурора области камеры, где их содержат, оборудовали телевизорами и холодильниками.

- Факты незаконного и необоснованного нахождения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственном изоляторе не установлены. Жалобы на условия содержания от лиц, опрошенных в ходе обхода камерных помещений, и в процессе личного приема, не поступили, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

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