2019-01-21T05:46:59+03:00
Общество

Волонтеров наградили за дежурство в ледовых городках в Томске

Им вручили благодарственные письма, сладости и сувениры
Елена Чечнева
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Всего в новогодние праздники в ледовом городке на площади Новособорной работали 47 человекВсего в новогодние праздники в ледовом городке на площади Новособорной работали 47 человекФото: Пресс-служба мэрии Томска
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В администрации Томска наградили бойцов студенческих отрядов и добровольцев, дежуривших на горках ледового городка в рамках проекта «Городской фестиваль «Зимние забавы». Им вручили благодарственные письма, сладости и сувениры.

- Именно благодаря помощи волонтеров нам удалось избежать неприятных инцидентов, не было потерявшихся детей. Молодые люди обеспечивали порядок, помогали детям безопасно спускаться с горок, рассказывали о правилах катания и помогали сориентироваться отдыхающим томичам, - отметил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

Всего в новогодние праздники в ледовом городке на площади Новособорной работали 47 человек – дежурные и руководители добровольческих команд.

Отдельно отметили волонтеров, продежуривших дольше других во время праздников. Им вручили конверты с деньгами. Так, волонтер Ирина Никифорова провела, дежуря на горке, 40 часов.

- Я отработала 20 смен по два часа, - рассказывает девушка. – Несложно работать, когда это приносит удовольствие. Ведь в остальное время приходится много учиться, а новогодние праздники, благодаря дежурствам, удалось провести на свежем воздухе, занимаясь полезным делом. Тем более, что работать с детьми мне очень нравится.

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