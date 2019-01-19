2019-01-19T12:02:28+03:00
Происшествия

Двух пьяных водителей большегрузов задержали на трассе в Томской области

Нарушителей заметили в Асиновском районе
Елена Чечнева
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Один из мужчин отказался от освидетельствования.Один из мужчин отказался от освидетельствования.Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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Инспекторы ДПС на трассе Асино-Томск задержали двух водителей грузовиков, которые управляли автомобилями в нетрезвом виде.

- Стражи порядка почти одновременно остановили движущихся в сторону города Томска водителей большегрузных автомобилей. Один водитель остановлен на выезде из города Асино, а второй в районе седа Больше-Дорохово. У обоих имелись признаки опьянения, - сообщили нам в пресс-службе МВД России по Томской области.

По предварительным данным, водители привезли в Асиновский район груз. Затем оба "расслабились" и поехали обратно в Томск. Один из мужчин отказался от освидетельствования.

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