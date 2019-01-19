Роспотребнадзор запретил одну купальню в Томской области

СЕГОДНЯ 06:48 2019-01-19T06:48:02+03:00

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Региональное отделение Роспотребнадзора обнаружило, что вода на предполагаемом месте крещенских купаний возле села Кожевниково на реке Обь не соответствует нормам. Как уточняют в ведомстве, "по микробиологическим показателям".

Также специалисты исследовали воду на месте крещенских купаний в Томске и Томском районе. Образцы проверили по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. По результатам лабораторных испытаний, качество воды во всех прорубях соответствует требованиям санитарных норм.

- Специалисты обращают внимание, что вода из водоемов не предназначена для использования в питьевых целях и предупреждают о необходимости соблюдения всех мер предосторожности, - уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Томской области.