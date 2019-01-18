В Томске оштрафовали главу департамента дорожной деятельности и благоустройства

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-18T13:54:41+03:00

Его ведомство в срок не ответило на обращение

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Томская прокуратура проверила соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства.

Установлено, что в сентябре прошлого года в ведомство поступило обращение индивидуального предпринимателя. Он рассказал о врезке в ливневую канализацию на одной из улиц города.

Ответ чиновники отправили на 31 день, нарушив срок 30 дней. Из-за неверного адреса заявитель этот ответ так и не получил.

На начальника департамента возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф 5000 рублей. Постановление вступило в силу, и штраф уже оплачен.