Семейный парк развлечений могут построить в Лагерном саду Томска

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-18T13:24:28+03:00

Так выглядит семейный парк "Сказка". Фото с сайта weweekend.ru Фото: из открытых источников

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Московские инвесторы предложили построить в Томске развлекательный парк. Изначально для строительства рассматривалась Михайловская роща, но из-за общественного мнения этот вариант отклонили.

В столице они уже реализовали проект семейного парка «Сказка». Помимо аттракционов здесь оборудованы каток, горки для катания на сноутюбинге, зеркальный лабиринт, батутные площадки, парк со скульптурами животных ледникового периода и другие развлекательные объекты.

В Томске инвесторами для размещения парка первоначально рассматривалась территория Михайловской рощи. Однако, учитывая общественное мнение, было решено рассмотреть варианты других площадок.

- Среди предложенных для размещения территорий инвесторы рассматривают площадки Белого озера, ул. Обручева (до ул. Клюева), Сквер ССО, территория на въезде в город со стороны с. Тимирязевское, Лагерный сад (нижняя терраса) и др. участки. В случае положительного решения инвесторов проект семейного парка будет рассмотрен с участием общественности, - сообщили в пресс-службе администрации города.

В случае успешной реализации проекта, объем инвестиций составит порядка 200 млн рублей. Для запуска парка потребуется от 1 до 2 лет.