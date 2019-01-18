Житель Томской области пойдет под суд за убийство котенка при подростке

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-18T12:48:52+03:00

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Прокуратура Кривошеинского района направила в суд дело 59-летнего жителя райцентра. Его обвиняют в жестоком обращении с животным в присутствии малолетнего.

По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый вместе с сожительницей работали на ферме. Там женщина приютила 4-месячных котят. В этот день на ферму приехала также 13-летняя дочь гражданской супруги обвиняемого.

Сожительница сказала мужчине, что хочет расстаться с ним из-за его пристрастия к алкоголю. В ответ он, разозлившись, пообещал убить всех ее кошек. Свою угрозу он тут же привел в действие, и на глазах женщины с девочкой бросил котенка в стену телятника.

- От удара котенок мгновенно погиб. Обвиняемый свою вину признал в полном объеме, пояснив, что хотел отомстить своей сожительнице, заставив ее страдать из-за смерти животного, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кривошеинский районный суд.