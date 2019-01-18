Томская студентка предлагает создать экстрим-парк на месте томской ТЭЦ-1

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-18T12:29:29+03:00

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Итоговая бакалаврская работа Татьяны Сивчиковой посвящена реноваци ТЭЦ-1 под экстрим парк. Сейчас электростанция закрыта, там отапливается всего один зал, где стоят котлы. Между тем,находится она в центре города.

– Мы выделили две зоны – внутреннюю и уличную, которая работала бы только летом, – объяснила Татьяна Сивчикова. – В экстрим-парке можно было бы заниматься скейтбордингом в стилях Pool (в «бассейнах») и Sreet (на оборудовании, имитирующем улицу). Также запланированы зал для скалолазания, классы для йоги или занятий танцами и выставочный зал для развлекательного времяпрепровождения: просмотра фильмов, лекций, буфет. В бывшем административном корпусе разместился бы мини-отель или хостел. Объект полностью доступен для маломобильных граждан: есть подъемник, пандусы.

По проекту предполагалось провести и реконструкцию: утеплить здание, добавить эвакуационные лестницы, устроить подземную парковку, добавить динамичную входную группу и установить перекрытия, чтобы получилось два полноценных этажа. При этом автор хотел максимально сохранить первоначальный дух здания: стилизовать градирни и трубы, а еще – вновь начать производить энергию.

– Мы решили установить пьезоэлементы, которые бы переводили механическую энергию от движения спортсменов в электрическую. С ее помощью можно было бы частично освещать здание, – поделилась Татьяна.

Со временем, считают Татьяна Сивчикова и ее научный руководитель Полина Михнова, экстрим-парк стал бы точкой притяжения для горожан, причем не только для спортсменов. На территорию с восстановленной яблоневой рощей (которая была здесь раньше) приятно было бы прийти всей семьей.