В Томской области оборудуют около 40 мест для крещенских купаний

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-18T10:32:28+03:00

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В районах Томской области определены 37 мест, где пройдут Крещенские купания. Контролировать обеспечение безопасности на них будут 162 сотрудника чрезвычайного ведомства, сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области. Основные подготовительные работы по оборудованию купелей начались 18 января.

- Места организованного купания оснастят специальными подходами и настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для переодевания, - отметили в ведомстве.

В Томске купель будет обустроена на Белом озере. Еще 11 иорданей будут работать в Томском районе: в Коларове, Корнилове, Октябрьском, Семилужках, Зоркальцеве, Моряковском Затоне, Малом Протопопове, Малой Михайловке, Рыбалове, Молодежном, на озере Щучье.

Также освящение воды совершат в Александровском районе (Александровское), Асиновском (Победа, Мало-Жирово, Новониколаевка), Бакчарском (Бакчар), Верхнекетском (Белый Яр), Зырянском (Зырянское), Каргасокском (Каргасок), Кожевниковском (Кожевниково и Терсалгай), Колпашевском (Тогур), Кривошеинском (Кривошеино), Молчановском (Молчаново и Тунгусово), Парабельском (Парабель), Первомайском (Беляй, Комсомольское, Ломовицк, Туендат), Тегульдетском (Тегульдет и Берегаево), Чаинском (Подгорное), Шегарском (на оз. Лебяжье возле с. Победа), г. Стрежевой (оз. Окуневое) и ЗАТО Северск.