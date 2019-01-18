Под Томском чуть не перевернулся автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-18T09:40:20+03:00

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Вечером в четверг, 17 января, в дежурную часть ГИБДД сообщили, что на автодороге Томск-Мариинск рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет и может опрокинуться.

На место происшествия выехал экипаж ДПС. В районе 22 километра автодороги инспекторы обнаружили автобус, в салоне которого находилось более десятка пассажиров, при этом выходы из автобуса были заблокированы снегом.

Стражи порядка организовали эвакуацию пассажиров через единственный возможный выход со стороны водителя, а затем поочередно отогрели пассажиров автобуса в патрульном автомобиле ГИБДД. Полицейские сообщили в автотранспортное предприятие о случившемся.

- Во время движения произошел незначительный сбой в работе двигателя, из-за чего пришлось съехать с проезжей части на обочину, но я не рассчитал ширину дороги и автобус стащило в кювет, - объяснил водитель автобуса.