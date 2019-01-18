2019-01-18T07:03:00+03:00
Общество

В Томске нашли несколько нарушений в работе маршрута № 38

Перевозчик обязан иметь кондуктора и выдавать билеты
Елена Чечнева
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Контрольные мероприятия сотрудники муниципального учреждения проводят ежедневно.Контрольные мероприятия сотрудники муниципального учреждения проводят ежедневно.Фото: Пресс-служба мэрии Томска
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В четверг, 17 января, специалисты городского Центра организации и контроля пассажироперевозок проинспектировали на конечной остановке «Областная клиническая больница» автобусы маршрута № 38. Ранее на этом маршруте был выявлен ряд нарушений, которые перевозчик к 17 января был обязан устранить – предоставить билеты и обеспечить работу кондуктора.

Контрольные мероприятия сотрудники муниципального учреждения проводят ежедневно. Они оценивают не только соблюдение интервалов движения и выход автобусов на линию, но и отслеживают выпуск на маршрут автобусов не старше 10 лет, наличие у водителя необходимого пакета документов (маршрутная карта, путевой лист, права и пр.). Кроме того, проверяют работоспособность системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения. Особое внимание предъявляют санитарному состоянию салона, где должен поддерживаться порядок.

После того, как специалисты выявляют нарушение, они составляют акт линейного контроля. Устранить замечание перевозчик обязан в течение 5 дней, иначе материалы направляют в департамент городского хозяйства на рассмотрение. Одной из крайних мер может стать расторжение муниципального контракта на право работы.

- В 2017 году к нам поступило 2049 обращений граждан, за 2018 год - 1192 обращения. Существенное снижение их количества говорит об эффективности ежедневного контроля мэрии за перевозчиками. Мы оперативно рассматриваем каждое обращением жителей и применяем меры воздействия к перевозчикам, - отметил и.о. директора ЦОиКП Денис Равинский.

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