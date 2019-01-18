2019-01-18T05:59:32+03:00
Происшествия

Главврача ЦРБ Томского района осудили за хищение

Прокуратура добилась для него более сурового наказания
Елена Чечнева
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Следствием установлено, с сентября 2016 по июль 2017 года подсудимый трудоустроил себя на должность врача-методиста по внутреннему совместительству на 0,5 ставки. Получая заработную плату за выполнение трудовых функций врача-методиста, подсудимый фактически эту работу не осуществлял. Общая сумма ущерба, причиненного томской районной больнице составила более 160 тыс. рублей.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей с рассрочкой выплаты на срок десять месяцев равными частями. Однако прокуратура обжаловала приговор как слишком мягкий.

Осужденный и его защитник возражали против усиления наказания и просили оставить приговор без изменений. Однако Томский областной суд изменил приговор, окончательно назначив виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

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