2019-01-17T14:03:05+03:00
Здоровье

Томские ученые разработали имплантант, с которым кости срастаются вдвое быстрее

Его испытали на собаках
Елена Чечнева
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Имплантанты прошли стадию доклинических испытаний имплантаты в ортопедическом Центре Илизарова в КурганеИмплантанты прошли стадию доклинических испытаний имплантаты в ортопедическом Центре Илизарова в КурганеФото: Пресс-служба Томского политехнического университета
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Имплантанты прошли стадию доклинических испытаний имплантаты в ортопедическом Центре Илизарова в Кургане. Они являются частью вариации аппарата Илизарова, применяемого для удлинения и исправления деформаций длинных трубчатых костей у детей. Как показали испытания на собаках, томские имплантаты помогли сократить сроки, необходимые для удлинения конечности, почти в два раза - с 70 дней до 35..

Имплантаты-спицы, разработанные в ТПУ, сделаны из традиционных для имплантологии материалов — стали и соединения ВТ6 (сплав титана с алюминием и ванадием). Однако ученые нанесли на них специальные покрытия.

- Эти покрытия приближены по своему составу и физическим характеристикам к реальной костной ткани, что улучшает приживаемость имплантатов, — поясняет один из авторов статьи, научный сотрудник лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ Евгений Больбасов. - С использованием наших имплантатов плотность новой сформированной костной ткани была примерно в 2,5 раза выше и гораздо ближе к норме плотности здоровой кости, чем в случае с классическими имплантатами. Кроме того, ускорился процесс регенерации не только костной ткани, но и сопутствующей мышечной, соединительной ткани.

Добавим, сейчас в Центре Илизарова уже проходят ограниченные клинические испытания.

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