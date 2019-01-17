Росгвардейцы проверят купель на Белом озере на наличие взрывчатых веществ
В Томской области более 150 росгвардейцев будут обеспечивать общественный порядок в день Крещения Господня 19 января.
- Перед началом крещенских купаний все места прорубей-иорданей обследуют кинологи полиции и сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии. Патрулирование экипажей Росгвардии вневедомственной охраны приблизят к местам массового пребывания населения, - сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.
Сотрудники и военнослужащие томской Росгвардии помогут полиции во время церковных мероприятий, посвящённых празднованию Крещения Господня. К охране общественного порядка также привлекут казаков, дружинников и сотрудников частных охранных организаций.