Росгвардейцы проверят купель на Белом озере на наличие взрывчатых веществ

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-17T12:24:29+03:00

А также обеспечат безопасность на купелях

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В Томской области более 150 росгвардейцев будут обеспечивать общественный порядок в день Крещения Господня 19 января.

- Перед началом крещенских купаний все места прорубей-иорданей обследуют кинологи полиции и сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии. Патрулирование экипажей Росгвардии вневедомственной охраны приблизят к местам массового пребывания населения, - сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Сотрудники и военнослужащие томской Росгвардии помогут полиции во время церковных мероприятий, посвящённых празднованию Крещения Господня. К охране общественного порядка также привлекут казаков, дружинников и сотрудников частных охранных организаций.