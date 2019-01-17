В Томской области начал работу кардиологический диспансер

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-17T11:47:41+03:00

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Получить здесь специализированную амбулаторную помощь могут жители Томска и районов Томской области. Пациенты после перенесенного инфаркта, операций на сердце и сосуды, установки кардиостимуляторов, а также те, кто выписался из Томской ОКБ или НИИ кардиологии, будут находиться под наблюдением врачей-специалистов.

— Кроме консультативно-диагностической помощи, пациенты смогут пройти в кардиодиспансере ЭКГ-исследования, ревизию электрокардиостимулятора, эхокардиографию, УЗИ сонных артерий. — сказал главный внештатный специалист по развитию амбулаторной помощи по профилю «кардиология» Алексей Репин.

- Работа кардиологического диспансера позволит своевременно обследовать, проконсультировать пациента и направить на плановое лечение в НИИ кардиологии, если ему потребуется высокотехнологичная медицинская помощь, — отметила главный врач НИИ кардиологии Елена Ефимова.

Попасть на консультацию к специалистам кардиодиспансера, который находится по адресу Томск, ул. Красноармейская, 126/1, можно по направлению лечащего врача. Учреждение работает по предварительной записи — телефоны call-центра: (3822) 56-52-82. На первичный прием при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.