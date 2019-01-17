В Томске усилят контроль за очисткой кровель от снега

СЕГОДНЯ 06:23 2019-01-17T06:26:39+03:00

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Под особым контролем районных администраций и «Санитарной милиции» - кровли многоквартирных домов, соцучреждений, офисных зданий, гаражей. По информации районных администраций, накануне очистили крыши по 15 адресам, удалено 70 навесов.

Также усилен контроль за вывозом снега с придомовых территорий. Во вторник, 15 января, управляющие компании и ТСЖ убирали и вывозили снег во дворах более 40 многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Клюева, 18 и 20, Иркутский тракт, 78 и 214, ул. Лазарева, 4, ул. Дизайнеров, 9 и 9а, И. Черных, 97/4, ул. С. Лазо, 20 и 30, ул. Ф. Мюнниха, 9, Кольцевой проезд, 4, К. Маркса, 40, ул. Учительская, 60, ул. Водяная, 45, ул. Ленская, 45, пр. Ленина, 251, ул. Советская, 99 и 101, пр. Кирова, 35 и 55, ул. Дзержинского, 24, пер. Нахимова, 12, 12/1, 14, ул. Нахимова, 12, ул. Красноармейская, 118, ул. 4-я Заречная, 23 и 25, ул. Алтайская, 78/2, 97, 102/3, 124, ул. М. Джалиля, 15 и 28, ул. Некрасова, 2, пр. Фрунзе, 228 и пр.

Добавим, что согласно ст. 8.1 КоАП Томской области, нарушение правил содержания фасадов (отсутствие очистки от наледи и навесов) наказывается штрафом для физических лиц - 5 тысяч рублей, должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических - 200 тысяч рублей.