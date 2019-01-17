2019-01-17T05:56:28+03:00
Происшествия

Томич пойдет под суд за аварию с двумя погибшими

Свою вину 19-летний молодой человек не признает
Елена Чечнева
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Несмотря на наличие очевидцев, свою вину обвиняемый не призналНесмотря на наличие очевидцев, свою вину обвиняемый не призналФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратура направила в суд дело 19-летнего томича. Его обвиняют по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По версии следствия, в августе 2018 года обвиняемый управлял ночью машиной своего знакомого «Mitsubishi Diamant». При повороте с проспекта Ленина на улицу Бердская он не пропустил двигавшийся во встречном направлении автомобиль, имевший преимущественное право движения. Он столкнулся с автомобилем «Toyota Altezza».

- Двое из пассажиров встречной автомашины от полученных травм скончались на месте. Одному из пассажиров обвиняемого причинен тяжкий вред здоровью, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Несмотря на наличие очевидцев, свою вину обвиняемый не признал, сославшись на то, что не помнит случившегося.

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