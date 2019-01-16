2019-01-16T14:01:34+03:00
Происшествия

На трассе Томск-Колпашево перевернулся грузовик с газом

Участок дороги от села Тунгусово перекрыт
Елена Чечнева
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Водитель грузовика для врачебного осмотра доставлен в больницуВодитель грузовика для врачебного осмотра доставлен в больницуФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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ЧП произошло 16 января около 12.20 на 209 километре автодороги ТомскКолпашево. В районе села Тунгусово 44-летний водитель грузового автомобиля Daf с полуприцепом-цистерной, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся.

- Водитель грузовика для врачебного осмотра доставлен в больницу, - уточнили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Участок дороги перекрыли сотрудники полиции на время устранения последствий дорожно-транспортного происшествия. Легковой и общественный транспорт направляется от Молчаново через населенные пункты Гришино – Колбинка - Тунгусово.

- На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются, - подытожили в пресс-службе ведомства.

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