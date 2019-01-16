Томичам предложат в январе 16 домов по программе "Аренда за рубль"

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-16T11:10:32+03:00

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В рамках программы "Аренда за рубль" с 2019 по 2023 год планируется передавать в аренду не менее 12-ти объектов ежегодно. Всего же мэрия планирует выставить на торги 60 домов, которые определят в этом году. У всех желающих будет возможность познакомиться с ними заранее.

Уже 16 и 17 января в Томске пройдут два аукциона. На них будет выставлено 16 нежилых деревянных домов, расположенных в центре города – на улицах Гоголя, Красноармейская, Советская и других.

Сегодня, 16 января, на аукционе (пер. Плеханова, 4, 4 этаж) будет выставлено два деревянных дома по адресам: ул. Гоголя, 14/4 и ул.Красноармейская, 78.

- Дом по Красноармейская, 78, находится напротив известной многим дома с жар-птицами - усадьбы купца Желябо. Здание неплохо сохранилось, у него удобный земельный участок, и что немаловажно – готовая проектная документация, правда требующая актуализации, она выполнялась в 2008 году. Также выставляется интересный комплекс домов на улице Гоголя, - рассказал председатель комитета по сохранению исторического наследия Томска Никита Кирсанов.

17 января в 14.30 на аукционе будет выставлено еще 14 2-х и 3-хэтажных домов общей площадью от 150 до 500 квадратных метров: 10 домов в Советском районе – на пересечении улиц Гоголя и Никитина (ул. Гоголя, 14, 14а, 14/3, 14/6, 50/1) и по адресам: ул.Никитина, 2а (ближе к ул. Советской), ул. Советская, 8 (пересечение с ул. Нахановича), пер.Кононова, 4 (район пл. Батенькова), ул.Татарская, 2 (пер. с Беленца), ул.Максима Горького, 30.

В Октябрьском районе инвесторам предложат три объекта вблизи ул. Обруб: ул.Шишкова, 6, 8, ул. Лермонтова, 24 и дом в районе Спичечной фабрики по адресу ул. Центральная, 9. Это памятник регионального значения постройки 1908 года - «Заезжий дом (общежитие)», который входит в состав ансамбля «Историко-архитектурный комплекс спичечной фабрики «Сибирь».

Напомним, программа «Аренда за рубль» предлагает инвесторам взять в долгосрочную аренду объект деревянного зодчества, отремонтировать под собственные нужды и получить льготу по арендной плате на 49 лет. На время ремонта в течение двух лет стоимость аренды будет снижена в 10 раз и составит от 70 до 120 тысяч рублей в год, после ремонта и до окончания долгосрочной аренды – плата составит 1 рубль в год.