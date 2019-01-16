2019-01-16T08:24:31+03:00
Здоровье

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в Томской области почти на 5%

Губернатор Сергей Жвачкин презентовал опыт регионального здравоохранения на федеральном уровне
Елена Чечнева
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выступил на панельной дискуссии «85 проекций национального проекта «Здравоохранение», которую провела на Гайдаровском форуме глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова.

Глава региона рассказал о томском опыте модернизации здравоохранения — о возрождении санитарной авиации, развитии телемедицины и единых информационных сервисов.

Губернатор также рассказал об успешном опыте снижения в Томской области смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

- Для решения проблемы мы создали региональный сосудистый центр, который объединил разрозненные кардиологические службы, — рассказал Сергей Жвачкин. — Усилили такие направления, как телемедицина и санавиация. Если в 2017 году областной и федеральный бюджеты профинансировали в нашей области медицинскую эвакуацию на 130 миллионов рублей, то в прошлом — уже на 230. Третье — мы интегрировали в региональную систему здравоохранения НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра. Как итог этой большой работы — смертность от болезней системы кровообращения в Томской области за пять лет снизилась почти на пять процентов».

В панельной дискуссии также участвовали губернаторы Югры, Самарской, Нижегородской, Кировской областей, руководители ведущих медицинских центров и фармацевтических компаний.

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