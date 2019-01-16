2019-01-16T06:59:06+03:00
Общество

В Томске высадят летом розы, кохии и портулак

Общая площадь цветников превысит 8 тысяч квадратных метров.
Елена Чечнева
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Общая площадь цветников превысит 8 тысяч квадратных метров.Общая площадь цветников превысит 8 тысяч квадратных метров.Фото: из открытых источников
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Более 362 тысяч однолетних и многолетних цветов будут высажены на общественных пространства Томска.

Так, почти 78 тысяч тюльпанов весной украсят клумбы в центре Томска. Яркие цветы появятся весной на клумбе у магазина «1000 мелочей» и Томской областной государственной филармонии, в Губернаторском квартале, вблизи Драматического театра. Здесь же будут высажены портулак, цинии, бегонии, кохия, бархатцы, розы, клеома белая, сальвия, ковыль, лимнантес, алиссум после того, как отцветут тюльпаны.

В парке Победы у 10-ой поликлиники клумбы окрасят сальвии, бархатцы, гейхера, энотера, вербейник. В партере Лагерного сада томичи смогут любоваться сальвией, кохией, цинерарией и бархатцами. Летнее настроение томичам и гостям города создадут цветы в саду у Белого озера, на Новособорной площади, у здания Облсовпрофа, у роддома №1, на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейская, в парке им. Геннадия Ворошилова, в сквере у Речвокзала, у озера в мкр. Солнечный, вблизи вокзала Томск–I, в сквере Студенческих отрядов, в мкр. Спичфабрика на ул. Центральная, по ул. Дизайнеров, в сквере по ул. Сибирская, 104/4, в сквере у Главпочтамта и др. Украшением въезда в город со стороны Коммунального моста традиционной станет цветочный герб Томска.

Общая площадь цветников превысит 8 тысяч квадратных метров.

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