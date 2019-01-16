2019-01-16T06:21:54+03:00
Спорт

Томичам предлагают выбрать имя талисману чемпионата России по плаванию в ластах

Автор самого удачного получит 3 000 рублей и пригласительный на все дни чемпионата
Елена Чечнева
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Талисманом чемпионата России по плаванию в ластах стал белек — детеныш нерпы.Талисманом чемпионата России по плаванию в ластах стал белек — детеныш нерпы.Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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Талисманом чемпионата России по плаванию в ластах стал белек — детеныш нерпы. Теперь организаторы турнира предлагают жителям региона дать ему имя.

- Автором талисмана стал заслуженный мастер спорта, чемпион, рекордсмен мира по подводному спорту, арт-директор Федерации подводного спорта Томской области и автор фирменных стилей финала Кубка мира, первенства мира и всероссийских соревнований «Снежные ласты» Иван Рожков, — сообщила президент Федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 января по 5 апреля по электронному адресу depms-to@yandex.ru. Победителя выберут до 10 апреля. Автор самого удачного варианта получит 3000 рублей, сувенирный набор с фирменной символикой соревнований, а также персональное приглашение на две персоны на все соревновательные дни.

Добавим, что чемпионат России по плаванию в ластах пройдет в томском центре водных видов спорта «Звездный» 15-20 мая.

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