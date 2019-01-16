Горячая линия службы занятости Томской области стала постоянной

СЕГОДНЯ 05:50 2019-01-16T05:50:21+03:00

В рабочие дни жители региона могут задать вопросы по трудовому законодательству

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Задать вопросы, получить консультацию или оперативную информацию жители региона могут по бесплатному номеру 8 (800) 200-12-02 в рабочие дни 9 до 18 часов.

- Специалисты департамента труда и занятости Томской области проконсультируют всех обратившихся (независимо от места проживания) и работодателей по вопросам трудового законодательства, регистрации коллективных договоров, квотированию рабочих мест для инвалидов, минимальному размеру оплаты труда, оплате труда работников бюджетной сферы, а также программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, - уточнили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, до 2019 года «горячая линия» областной службы занятости работала только в последнюю пятницу месяца.