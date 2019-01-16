Горячая линия службы занятости Томской области стала постоянной
Задать вопросы, получить консультацию или оперативную информацию жители региона могут по бесплатному номеру 8 (800) 200-12-02 в рабочие дни 9 до 18 часов.
- Специалисты департамента труда и занятости Томской области проконсультируют всех обратившихся (независимо от места проживания) и работодателей по вопросам трудового законодательства, регистрации коллективных договоров, квотированию рабочих мест для инвалидов, минимальному размеру оплаты труда, оплате труда работников бюджетной сферы, а также программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, - уточнили в пресс-службе областной администрации.
Напомним, до 2019 года «горячая линия» областной службы занятости работала только в последнюю пятницу месяца.