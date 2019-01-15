В Томске начали капремонт школы № 53

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-15T13:28:34+03:00

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Школа № 53 была построена в 1963 году. Демонтажные работы перед капремонтом здесь начались в январе 2018-го. На капремонт выделено 182 миллиона рублей.

- По контракту работы должны быть выполнены до 1 февраля 2020 года, но я ставлю задачу открыть отремонтированную школу уже к новому учебному году. Подрядчик здесь работает опытный, и обещает уложиться в эти сроки без потери качества. Помимо ремонтных работ мы предусмотрели на оснащение школы учебной мебелью и оборудованием 15 миллионов рублей, - подчеркнул мэр Иван Кляйн.

Строителям также предстоит отремонтировать кровлю, фасад, полностью заменить инженерные системы. После ремонта системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электроснабжения будут отвечать самым современным требованиям. В школе будет также установлена система контроля доступом, смонтировано видеонаблюдение и охранно-пожарная сигнализация. На пришкольной территории подрядчик выполнит благоустройство и озеленение, установит спортивную площадку.

В учреждении обучается 1014 школьников. На период проведения ремонтных работ образовательный процесс будет осуществляться на базе трех расположенных поблизости школ. Так, занятия для учеников с 1 по 4 классы, 10 и 11 классы проходят на базе школы № 36 (ул. Иркутский тракт, 122/1); 9-е классы учатся на базе школы № 37 (ул. С. Лазо, 22), а ученики с 5 по 8 классы - на базе школы № 38 (ул. И. Черных, 123/1).