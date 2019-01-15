Бывшего пристава обвинили в хищении почти миллиона рублей в Томске

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-15T13:12:49+03:00

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По версии следствия, обвиняемая, работая судебным приставом-исполнителем, с 29 августа 2016 года по 29 сентября 2017 года в рамках исполнительных производств получила от различных организаций Томска деньги для внесения на депозитный счет отдела судебных приставов. При этом туда она внесла только незначительную часть, а остальные 993 тысячи рублей присвоила.

- Свою вину обвиняемая не признала. Тем не менее, проанализировав собранные следствием доказательства, прокуратура считает их достаточными для поддержания государственного обвинения по данному уголовному делу, - отметили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.