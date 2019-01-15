В Томске переоснастят сосудистый центр ОКБ

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-15T12:08:31+03:00

В регионе выделят 580 миллионов рублей на медицинское оборудование

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В 2019 году для оснащения медучреждений Томской области планируется приобрести 100 единиц нового современного оборудования. Всего на эти цели из областного и федерального бюджетов будет направлено свыше 580 миллионов рублей — это в два раза больше, чем в 2018 году.

- На 2019 год запланирована закупка реанимационного, наркозно-дыхательного, эндоскопического оборудования, рентген-аппаратов и аппаратов УЗИ, — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

В частности, около 300 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение» из федерального бюджета будет выделено на переоснащение регионального сосудистого центра Томской областной клинической больницы и Томского областного онкологического диспансера. Еще 100 миллионов — на оснащение детских поликлиник.

Из регионального бюджета в больницы Томской области будет закуплено оборудование на 180 миллионов рублей.