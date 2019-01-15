В Томске обнаружили подпольное производство огнестрельного оружия

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-15T08:48:37+03:00

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В мае прошлого года сотрудники УФСБ России по Томской области задержали двух мужчин 1978 и 1986 года рождения. Как сообщает пресс-служба ведомства, томичи организовали подпольную лабораторию по производству огнестрельного оружия. Установлено, что оно сбывалось на территории Томской области, в том числе гражданам из других регионов РФ. Из незаконного оборота изъяты 4 единицы огнестрельного оружия, боеприпасы различного калибра в количестве 200 штук.

На мужчин возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

В ходе следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали признательные показания.

Ленинский районный суд назначил одному 2,5 года условного наказания со штрафом 110 тысяч рублей и другому 2 года также "условно" со штрафом 30 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.