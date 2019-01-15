Томская администрация перевыполнила план по доходам на 115 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-15T08:06:10+03:00

Изменить размер текста: A A

План по собственным доходам по итогам прошлого года исполнен на 102%, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

- Перевыполнение превысило 115 млн рублей. При этом 82 млн рублей дополнительно в казну города поступило по налоговым доходам (за счет роста поступлений от налогов на доходы и имущество физических лиц и платежей по УСН). А также на 33 млн рублей увеличились неналоговые платежи в городскую казну ( арендная плата за землю и муниципальное имущество), - уточнили в администрации города.

Начальник департамента финансов Ирина Ярцева добавила, что с учетом безвозмездных поступлений исполнение бюджета по доходам составило 100,5%.

- За последние годы мы научились планомерно работать с бюджетом и так выстраивать работу всех подразделений, чтобы выполнять все взятые на себя социальные обязательства, но при этом сокращать объем муниципального долга и расходы на его обслуживание, - подытожил мэр Иван Кляйн.