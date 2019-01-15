2019-01-15T07:32:25+03:00
Общество

В Томске и пригородах крещенские купания пройдут в семи местах

На прорубях будут дежурить спасатели и медики
Елена Чечнева
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Купания начнутся 19 января примерно с 13.00Купания начнутся 19 января примерно с 13.00Фото: Пресс-служба мэрии Томска
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В Томске 19 января, ровно в полдень начнется крестный ход от Воскресенской церкви до Белого озера. Далее в 12.30 пройдет обряд освящения воды, и начнутся крещенские купания. Купель будет работать до 20.00.

Напомним, на Белом озере будут организованы две проруби, где установят две купели с деревянными сходнями. Кроме того, планируется установить две палатки для переодевания. Полы в палатках и возле купелей будут выстланы сеном, а рядом выставят ограждение от ветра из елей. После купания можно будет выпить горячий чай с пирогами и согреться в установленном поблизости автобусе.

Безопасность на месте купаний будет обеспечена сотрудниками отдела ГИМС МЧС России по Томской области, также будет организовано дежурство скорой медицинской помощи.

По информации Томской епархии Русской Православной Церкви, томичи могут посетить купели и в пригороде Томска:

- д. Коларово можно будет искупаться в р.Томи с 11.30 до 20.00,

- в с. Корнилово, р. Ушайка купания пройдут с 13.00 до 22.00,

- на озере в с. Октябрьское с 11.00 до 17.00,

- на озере в с. Семилужки с 12.00 до 18.00,

- с. Зоркальцево, р. Порос с 9.30 до 21.00,

- с. Моряковский Затон, ул. Ленина 2Б на территории нового храма с 10.00 до 20.00.

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