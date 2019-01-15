2019-01-15T07:09:45+03:00
Общество

У томичей могли резко увеличиться цены за тепло в платежках

Дело в том, что "ТомскРТС" скорректировало с 1/12 на факт потребления
Елена Чечнева
Поделиться:
Специалисты АО "ТомскРТС" скорректировали начисления за тепло с 1/12 на факт потребления.Специалисты АО "ТомскРТС" скорректировали начисления за тепло с 1/12 на факт потребления.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Специалисты АО "ТомскРТС" скорректировали начисления за тепло с 1/12 на факт потребления. Разница между оплаченной и потребленной тепловой энергией отражена в квитанциях за декабрь 2018 года.

Корректировка начисления с 1/12 на факт потребления производится ежегодно в декабре для всех потребителей, кроме тех, кто весь год оплачивал счета только по факту. В результате по 162 тысячам лицевых счетов в этом месяце оплата увеличилась, а по 32 тысячам лицевых счетов, наоборот, списали переплату. Такое увеличение связано с тем, что отопительный период в прошлом году увеличился на 25 дней по сравнению с 2017 годом.

Абоненты компании «ТомскРТС» в случае необходимости могут обращаться за разъяснениями по начислениям в Контакт-центр по телефону 75-00-75 или в пункт приёма населения АО «ТомскРТС» по адресу переулок Нахановича, 4А.

- В 2018 году мы информировали наших клиентов о предстоящей корректировке начислений и рекомендовали перейти на оплату услуг по факту, чтобы сократить разрыв между объёмом оплаченных услуг и фактически потребленных, и часть абонентов изменила способ оплаты. Тем, кто по каким-то причинам этого не сделал и в результате получил квитанцию с большой суммой доначисления, выплатить которую сразу затруднительно, компания готова предоставить рассрочку платежей. Чтобы её оформить необходимо обратиться в пункт приёма населения АО «ТомскРТС», - отметила Сергиевская.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске обнаружили подпольное производство огнестрельного оружия
Томская администрация перевыполнила план по доходам на 115 миллионов рублей
В Томске и пригородах крещенские купания пройдут в семи местах
Многодетным семьям выделили землю в запретной зоне Томского района
Томское УФАС возбудило дело из-за непристойной рекламы цветочного магазина
В Томской области штрафы за нарушение ПДД направят на увеличение безопасности на дорогах
Томичка заняла второе место во всероссийских соревнованиях по фристайлу
Томских школьников научат измерять угарный газ в организме
Ученые в Томске собрали "глаза и уши" беспилотного автомобиля
На томских остановках установят таблички с контактами ответственных за содержание объектов
В Томске задержали мужчину, который присвоил себе деньги от продажи "Лексуса"
В аварии в Северске пострадали трое человек
Томский арбитражный суд не отменил штраф облдепартаменту здравоохранения
В Томской области откроют офис Васюганского заповедника
За неделю томичи более 30 раз нарушили правила парковки
В Томской области появится 5 новых ФАПов
Томичи смогут подготовиться к Крещенским купаниям на вебинаре
В Томске ищут волонтеров, которые помогут горожанам настроить цифровое ТВ
В Томской области создадут регистр паллиативных больных
Двое пострадавших на пожаре в томском селе в Нижнем Новгороде перевели из реанимации
Томичей приглашают на празднование Старого Нового года в Кировском районе
Автомобиль Лада Нива сбил пятилетнего мальчика в Томске
В Томске телефоны для заключенных спрятали в кабине автокрана
В декабре в Томске подорожали огурцы и валидол
Красноярца осудили за грабеж 79-летней пенсионерки в Томске
В Томске открыли мемориальную доску бывшему председателю Томского облисполкома
В Северске задержали томича, который хотел попасть в ЗАТО с дозиметром и монтировкой
Мужчина погиб на пожаре в Октябрьском районе Томска