У томичей могли резко увеличиться цены за тепло в платежках

СЕГОДНЯ 07:06 2019-01-15T07:09:45+03:00

Дело в том, что "ТомскРТС" скорректировало с 1/12 на факт потребления

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Специалисты АО "ТомскРТС" скорректировали начисления за тепло с 1/12 на факт потребления. Разница между оплаченной и потребленной тепловой энергией отражена в квитанциях за декабрь 2018 года.

Корректировка начисления с 1/12 на факт потребления производится ежегодно в декабре для всех потребителей, кроме тех, кто весь год оплачивал счета только по факту. В результате по 162 тысячам лицевых счетов в этом месяце оплата увеличилась, а по 32 тысячам лицевых счетов, наоборот, списали переплату. Такое увеличение связано с тем, что отопительный период в прошлом году увеличился на 25 дней по сравнению с 2017 годом.

Абоненты компании «ТомскРТС» в случае необходимости могут обращаться за разъяснениями по начислениям в Контакт-центр по телефону 75-00-75 или в пункт приёма населения АО «ТомскРТС» по адресу переулок Нахановича, 4А.

- В 2018 году мы информировали наших клиентов о предстоящей корректировке начислений и рекомендовали перейти на оплату услуг по факту, чтобы сократить разрыв между объёмом оплаченных услуг и фактически потребленных, и часть абонентов изменила способ оплаты. Тем, кто по каким-то причинам этого не сделал и в результате получил квитанцию с большой суммой доначисления, выплатить которую сразу затруднительно, компания готова предоставить рассрочку платежей. Чтобы её оформить необходимо обратиться в пункт приёма населения АО «ТомскРТС», - отметила Сергиевская.