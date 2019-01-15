2019-01-15T06:16:23+03:00
Происшествия

Многодетным семьям выделили землю в запретной зоне Томского района

На чиновников возбудили уголовное дело
Елена Чечнева
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Региональный СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность" после публикации в СМИ истории о том, что многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами выдали земельные участки, имеющие ограниченный режим пользования.

- По предварительным данным, с августа по сентябрь 2018 года чиновники администрации Томского района, действуя халатно, передали в аренду группе граждан земельные участки с ограниченным режимом пользования в связи с наличием охранной зоны волоконно-оптической линии связи ОАО «Мегафон», - рассказали нам в пресс-службе СК РФ по Томской области.

На данный момент проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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