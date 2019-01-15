2019-01-15T05:58:15+03:00
Общество

Томское УФАС возбудило дело из-за непристойной рекламы цветочного магазина

Его рассмотрят 8 февраля
Елена Чечнева
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Большинство опрошенных считают, что размещение подобной рекламы в нашем городе не допустимоБольшинство опрошенных считают, что размещение подобной рекламы в нашем городе не допустимоФото: Из открытых источников
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11 января Томское УФАС России возбудило дело по скандальной рекламе цветочного магазина.

Напомним, 30 ноября в антимонопольный орган поступил звонок с сообщением о размещении непристойной, по мнению очевидца, рекламы Букетной лавки следующего содержания: «Чем круче букет, тем ниже поцелуй, будет стоять неделю!».

- В соответствии с Законом о рекламе реклама в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, - объясняют в ведомстве.

В целях учёта общественного мнения Томское УФАС России предложило гражданам принять участие в опросе. Проголосовали около 4 300 человек. 60,5 % из них считают, что размещение подобной рекламы в Томске недопустимо. Обратной точки зрения придерживаются 39,5 % опрошенных.

Кроме того, у предпринимателя нет разрешения на установку и эксплуатацию указанных рекламных конструкций.

Комиссия приступит к рассмотрению дела 8 февраля.

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