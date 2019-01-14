2019-01-14T13:56:13+03:00
Общество

В Томской области штрафы за нарушение ПДД направят на увеличение безопасности на дорогах

А также на курсы ПМП для сотрудников оперативных служб
Елена Чечнева
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Как сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, в 2018 году в Бюджетный кодекс России внесены изменения, согласно которым с 2019 года все штрафы за нарушения ПДД в полном объеме будут направляться в региональные дорожные фонды.

«До этого доходы от штрафов поступали в областной бюджет и могли распределяться по разным направлениям. Теперь их целевое назначение закреплено законодательно, что повысит объем средств на дороги. В Томской области решено сделать акцент на безопасности», — сказал Игорь Толстоносов.

Вице-губернатор уточнил, что дополнительные мероприятия по профилактике дорожных происшествий предусматривает областная программа «Повышение безопасности дорожного движения», на реализацию которой бюджет региона ежегодно выделяет порядка 6 млн рублей.

В 2019-м на эти средства специалисты установят новые дорожные знаки с пленкой повышенной интенсивности, продолжат нанесение дорожной разметки пластиком, сотрудники оперативных служб пройдут обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, а в летних оздоровительных лагерях будут организованы профильные смены для детей.

Часть этих средств предусмотрена также на оснащение образовательных организаций мобильными автогородками (700 тыс. рублей), изготовление и распространение световозвращающих приспособлений для школьников (95,5 тыс. рублей), издание специальной печатной продукции (50 тыс. рублей) и другое.

- К 2030 году общими усилиями мы должны свести к нулю смертельные случаи на дорогах, — подчеркнул Игорь Толстоносов.

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