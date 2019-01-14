2019-01-14T13:05:50+03:00
Спорт

Томичка заняла второе место во всероссийских соревнованиях по фристайлу

Всего наши спортсмены привезли с них 14 медалей
Елена Чечнева
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Всего наши спортсмены привезли с них 14 медалейВсего наши спортсмены привезли с них 14 медалейФото: Пресс-служба администрации Томской области
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Всероссийские соревнования по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул» проходили в городе Чусовом в Пермском крае, сообщает пресс-служба областной администрации.

- На эти соревнования приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировска, Красноярска, Сочи и других городов. В общем зачете индивидуального могула у девушек в группе 2005 года рождения и младше второе место заняла томичка Алиса Брюханова, наша Юлия Семенюк стала третьей. В общей сложности спортсмены Томской области завоевали 14 наград различного достоинства на соревнованиях в Пермском крае, — рассказал президент Федерации фристайла Томской области Артем Валинтеев.

В группе девушек 2007 года и младше в могуле томички заняли весь пьедестал почета: первое место у Алисы Брюхановой, «серебро» у Миланы Карабатовой, бронзовым призером стала Виктория Личман.

Среди спортсменок 2005-2006 года рождения Юлия Семенюк завоевала серебряную медаль, Мария Федотова заняла третье место. Михаил Ган стал третьим в группе юношей 2007 года рождения и младше. Также «бронза» на счету Екатерины Огневой среди девушек 2001 года рождения и младше, Даниил Стоянков в этой возрастной группе среди юношей стал вторым.

В дисциплине «парный могул» томские фристайлисты также заняли лидирующие позиции. Алиса Брюханова победила в группе девушек 2007 года рождения и младше, Милана Карабатова заняла второе место. У юношей этого возраста победу одержал Мансур Рафиков. «Серебро» у девушек 2005-2006 годов рождения завоевала Юлия Семенюк, Ульяна Плучевская заняла третье место. Победителем среди девушек 2001 года рождения и младше стала Екатерина Огнева.

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