Томских школьников научат измерять угарный газ в организме

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-14T12:22:33+03:00

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Центр медицинской профилактики совместно с общественной организацией «ПРО Здоровье» проводят бесплатные занятия по профилактике курения и употребления алкоголя для школьников и студентов.

- Занятия проходят на выезде. Чтобы пригласить специалистов в учебное заведение, нужно записаться по телефону 8-952-153-34-06.Занятия проходят в игровой форме с использованием интерактивной выставки «Только так!», прибором для измерения угарного газа в организме, очков, имитирующих опьянение, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, юные томичи также могут посетить мобильный музей здорового образа жизни. Здесь есть такие экспонаты, как, например, подражатель лишнего веса, который можно примерить. Есть очки, имитирующее алкогольное опьянение, и человек может почувствовать на себе, как меняется координация после употребления токсичных веществ.